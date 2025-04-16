Хельсинки, 17 апреля, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости для России принять меры для полного прекращения огня, точно так же, как это сделал Киев. Соответствующее заявление финский лидер сделал 16 апреля на своей странице в X.

ИА Регнум Александр Стубб

«Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. Россия <…> должна сделать то же самое», — указал в своей публикации Стубб.

Кроме того, политик подчеркнул, что Финляндия и Украина намерены продолжать взаимодействие в интересах достижения устойчивого и справедливого урегулирования.

Призыв к России о прекращении огня Стубб сделал после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как уточнил в своих соцсетях киевский глава, в ходе переговоров обсуждались вопросы военной поддержки Украины, инвестиций в промышленность страны, гарантий безопасности и интеграцию Киева в НАТО и Евросоюз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия полностью соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Россия также передала помощнику президента США по нацбезопасностиМайку Уолтцусписок критических объектов, которые атаковала Украина в период действия 30-дневного прекращения огня. Такой же документ Москва направила госсекретарю США Марко Рубио, в ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

18 марта в ходе телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Путин указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы России в сфере безопасности. Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако затем украинские военные в ночь на 19 марта нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, в результате чего вспыхнул сильный пожар. 28 марта киевский режим атаковал газоизмерительную станцию «Суджа» снарядами американской реактивной системы залпового огня HIMARS, это вызвало масштабное возгорание на объекте. Позже, 31 марта, из-за сброса украинским дроном боеприпасов на электроподстанцию в Запорожской области без света остались жители двух населенных пунктов, а еще один БПЛА ударил по комплектной трансформаторной подстанции в Белгородской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне атак на российские объекты энергетики отмечал, что киевский режим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия собственных войск.