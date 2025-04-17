В Чечне проходит обучение участников четвертого потока «Школы мэров»
Грозный, 17 апреля, 2025, 03:00 — ИА Регнум. С 15 по 18 апреля в Грозном проходит пятый очный модуль программы «Школа мэров». Об этом ИА Регнум сообщили организаторы программы.
Программа, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Директор ВШГУ Олег Кондратенко отметил, что Чеченская Республика выбрана для финального выездного модуля благодаря активному развитию городской среды, туризма, инфраструктуры и привлечению инвестиций. Участники изучат управление муниципальным хозяйственным комплексом, развитие туризма, сохранение исторического наследия и роль традиционных ценностей в управлении, а также продолжат работу над своими проектами для итоговой презентации.
Модуль посвящён хозяйственной деятельности и развитию территорий. Слушатели рассмотрят опыт Грозного в управлении муниципальным хозяйством, вопросы инвестиций в теплоснабжение, ответственности энергокомпаний, подготовки к осенне-зимнему периоду, ликвидации аварий в ЖКХ и стратегии развития общественного транспорта. Особое внимание уделят роли религии и духовно-нравственных ценностей в развитии городов.
В рамках трека «Создание и управление объектами городского хозяйства» участники посетят Многопрофильный центр образования им. А. А. Кадырова, Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. В. В. Путина и железнодорожный вокзал «Вокзал Грозный».
На выездных мероприятиях в Веденском районе и Гудермесе участники программы «Школа мэров» обсудят создание туристически привлекательных мест с использованием природных объектов и уникальных маршрутов. Они рассмотрят вопросы сохранения исторического наследия и его интеграции в экономику муниципалитетов на примерах спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам», родника «Тахай-Шовда» в селе Харачой, «Селения стражников Хой» и карбонового полигона «Way carbon» при Чеченском государственном университете им. А. А. Кадырова.
Председатель Правительства Чеченской Республики Магомед Даудов подчеркнул, что Грозный вошел в ТОП-5 городов России по качеству жизни благодаря масштабным инфраструктурным проектам, развитию сферы услуг и улучшению условий для населения.
«Хочу подчеркнуть, что такие результаты стали возможны благодаря стратегическому руководству Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова», — добавил Даудов.
Отмечается, что в 2024 году Чеченская Республика получила I национальную премию за лучшие практики комплексного городского планирования. За год в регионе построено свыше 80 объектов, включая школы, детские сады, дома культуры, спортивные комплексы, дороги и мосты. Особое внимание уделено коммунальной инфраструктуре: созданы системы водоснабжения, водоотведения, ливневые и канализационные сети.
Кроме того, введено рекордное количество жилья — 2,605 млн кв. метров, что подтверждает лидерство региона по темпам строительства. Чеченская Республика также вошла в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционного климата.
Как передавало ИА Регнум, в начале февраля третий очный образовательный модуль программы развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров» прошел в Якутии.В рамках модуля участники программы рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики. Выехав в муниципальные образования и на предприятия, они рассмотрели опыт Якутии по реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера.
В рамках модуля участники встретились с главой Якутии Айсеном Николаевым, который в своём выступлении отметил особенности развития республики, её возможности и ограничения, а также приоритетные направления развития.