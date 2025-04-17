Грозный, 17 апреля, 2025, 03:00 — ИА Регнум. С 15 по 18 апреля в Грозном проходит пятый очный модуль программы «Школа мэров». Об этом ИА Регнум сообщили организаторы программы.

Пресс-служба ВШГУ РАНХиГС

Программа, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Директор ВШГУ Олег Кондратенко отметил, что Чеченская Республика выбрана для финального выездного модуля благодаря активному развитию городской среды, туризма, инфраструктуры и привлечению инвестиций. Участники изучат управление муниципальным хозяйственным комплексом, развитие туризма, сохранение исторического наследия и роль традиционных ценностей в управлении, а также продолжат работу над своими проектами для итоговой презентации.

Модуль посвящён хозяйственной деятельности и развитию территорий. Слушатели рассмотрят опыт Грозного в управлении муниципальным хозяйством, вопросы инвестиций в теплоснабжение, ответственности энергокомпаний, подготовки к осенне-зимнему периоду, ликвидации аварий в ЖКХ и стратегии развития общественного транспорта. Особое внимание уделят роли религии и духовно-нравственных ценностей в развитии городов.

В рамках трека «Создание и управление объектами городского хозяйства» участники посетят Многопрофильный центр образования им. А. А. Кадырова, Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. В. В. Путина и железнодорожный вокзал «Вокзал Грозный».

На выездных мероприятиях в Веденском районе и Гудермесе участники программы «Школа мэров» обсудят создание туристически привлекательных мест с использованием природных объектов и уникальных маршрутов. Они рассмотрят вопросы сохранения исторического наследия и его интеграции в экономику муниципалитетов на примерах спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам», родника «Тахай-Шовда» в селе Харачой, «Селения стражников Хой» и карбонового полигона «Way carbon» при Чеченском государственном университете им. А. А. Кадырова.

Председатель Правительства Чеченской Республики Магомед Даудов подчеркнул, что Грозный вошел в ТОП-5 городов России по качеству жизни благодаря масштабным инфраструктурным проектам, развитию сферы услуг и улучшению условий для населения.

«Хочу подчеркнуть, что такие результаты стали возможны благодаря стратегическому руководству Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова», — добавил Даудов.

Отмечается, что в 2024 году Чеченская Республика получила I национальную премию за лучшие практики комплексного городского планирования. За год в регионе построено свыше 80 объектов, включая школы, детские сады, дома культуры, спортивные комплексы, дороги и мосты. Особое внимание уделено коммунальной инфраструктуре: созданы системы водоснабжения, водоотведения, ливневые и канализационные сети.

Кроме того, введено рекордное количество жилья — 2,605 млн кв. метров, что подтверждает лидерство региона по темпам строительства. Чеченская Республика также вошла в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционного климата.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля третий очный образовательный модуль программы развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров» прошел в Якутии.В рамках модуля участники программы рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики. Выехав в муниципальные образования и на предприятия, они рассмотрели опыт Якутии по реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера.

В рамках модуля участники встретились с главой Якутии Айсеном Николаевым, который в своём выступлении отметил особенности развития республики, её возможности и ограничения, а также приоритетные направления развития.