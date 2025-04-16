Москва, 17 апреля, 2025, 02:29 — ИА Регнум. Проверка банного комплекса «Бодрость» в Тимирязевском районе Москвы, где были задержаны 59 иностранных граждан, была плановой и проводилась для обеспечения безопасности и общественного порядка. Об этом 16 апреля сообщили в МИД России.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

В министерстве пояснили, что 10 апреля правоохранители провели плановое мероприятие для обеспечения безопасности и общественного порядка в столице. По данным МИД, из 59 доставленных в правоохранительные органы иностранцев 25 нарушили миграционное законодательство России и будут привлечены к ответственности, а некоторые из них подозреваются в связях с радикальными группировками.

«Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны», — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

В ведомстве также прокомментировали сообщения в соцсетях о якобы избыточной жёсткости действий силовиков, отметив, что часть иностранцев оказали сопротивление, из-за чего правоохранителям пришлось применить меры в рамках закона. При этом в МИД подчеркнули, что сотрудники силовых структур действовали строго в соответствии с российским законодательством.

Министерство особо указало, что проверка не имела целью преследование граждан какой-либо конкретной страны.

Как передавало ИА Регнум, несколько Telegram-каналов распространили кадры задержания иностранных граждан в банном комплексе. Сообщалось, что они пускали в заведение посетителей по национальному признаку.

После задержаний МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке официальную ноту в связи с массовым задержанием киргизских граждан. Москву призвали предоставить обоснования силовых мер и принять меры в отношении сотрудников полиции, если с их стороны были нарушения.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в реестре обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, оформлять новые банковские счета и тратить с существующих более 30 тыс. рублей ежемесячно, также для них ограничено перемещение по территории государства.

9 марта глава МВД России Владимир Колокольцев проинформировал, что более 680 тыс. иностранных граждан включили в реестр контролируемых лиц в России за нарушения.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он указал, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, где приоритетом является безопасность россиян и сбережение национальной культурной идентичности страны. 2 апреля российский лидер также поручил создать в составе ведомства Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан для совершенствования государственного управления.