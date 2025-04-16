Москва, 17 апреля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Гражданин США Эрик Пичони признался, что переехал в Россию из-за системы поддержки семей с детьми. Об этом американец рассказал в своём YouTube-канале.

ИА REGNUM Флаг России

«Основная причина — это семья. У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах», — пояснил Пичони.

По словам американца, в США медицинская страховка покрывает только малую часть трат, поэтому с появлением в семье ребенка на медицину уходили тысячи долларов в месяц. Кроме того, Пичони отметил, что в России он и его семья постоянно ощущают поддержку как со стороны окружающих их людей, так и со стороны государства.

«Здесь, в России, мы чувствуем, что не одни», — отметил мужчина и добавил, что ещё одной причиной для переезда стало чувство безопасности, которое он испытывает в России.

Пичони признался, что российский менталитет ему ближе, чем американский, а его знакомые утверждают, что у него «русская душа».

Ранее ИА Регнум сообщало, что МВД РФ поможет в получении российского гражданства повару Максиму Житникову, который переехал из Германии во Владимирскую область и с которым президент России Владимир Путин поговорил на немецком языке в ходе заседания Госсовета. В ходе диалога с президентом России мужчина рассказал, что женат на гражданке РФ и у них двое детей. В Россию их сподвигли переехать пропаганда нетрадиционных ценностей в Германии и опасение за судьбу своих детей.

Как отметил в ходе заседания Путин, в России приветствуют переезд из-за рубежа людей, разделяющих ценности страны. Отмечалось, что после обсуждений в Госсовете будет организована работа для помощи иностранцам в переезде на постоянное место жительства в Россию.

Летом 2024 года президент подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности России. Таким образом, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без утвержденной квоты и без документа с подтверждением владения русским языком.