Берлин, 17 апреля, 2025, 02:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отказывается продавать киевскому режиму зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом пишет немецкое издание Bild.

The U.S. National Archives ЗРК Patriot

По данным издания, Трамп больше заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чем в прибыли от продажи вооружений. Как напоминает издание, 9 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом возможность покупки Киевом 10 ЗРК Patriot.

«Поскольку ракеты Patriot производятся только в США, а президент Трамп еще до вступления в должность дал понять, что больше не будет оказывать Украине бесплатную помощь, Владимир Зеленский сейчас ухватился за последнюю соломинку», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля Зеленский выразил недовольство тем, что США не передают Украине дополнительные ЗРК Patriot, но при этом поставляют это вооружение Израилю. Он отметил, что Украина готова покупать ЗРК Patriot и может за 10 систем заплатить $15 млрд, но США не идут навстречу. Глава киевского режима обвинил США в нарушении взятых на себя обязательств. По его словам, на юбилейном саммите НАТО, который прошел в июне 2024 года в Вашингтоне, американская сторона пообещала передать дополнительные системы Patriot Украине.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул, что эта мера также требуется для недопущения эскалации конфликта.

Ранее Путин указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружений Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.