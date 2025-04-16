Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2025, 01:43 — ИА Регнум. Причиной смерти русскоговорящей американской актрисы Мишель Трахтенберг, известной зрителю по кинокомедии «Евротур» и сериалу «Сплетница», стали осложнения на фоне диабета. Об этом 16 апреля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на Управление судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.

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«Диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в печени накапливается слишком много жира», — поясняется в материале.

Кроме того, источник телеканала утверждает, что Трахтенберг в 2024 году перенесла операцию по пересадке печени, и это могло спровоцировать осложнения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врачи не смогли установить причину смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, потому что её семья отказалась проводить вскрытие. Кроме того, близкие актрисы попросили не разглашать подробности её ухода из жизни.

Актриса скоропостижно скончалась в возрасте 39 лет в Нью-Йорке. Тело Мишель в квартире элитного жилого комплекса на Манхеттене обнаружила её мать. Официальные данные о причине кончины актрисы не раскрываются.