Балканы, 17 апреля, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Руководству Евросоюза и Германии пора прекратить демонизировать президента России Владимира Путина и постоянно хаять РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Иван Шилов ИА Регнум Милорад Додик

«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать Путина и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — заявил Додик в беседе с журналом Die Weltwoche.

Додик также отметил, что Россия не является врагом Европы, несмотря на усилия ряда европейских лидеров представить её в таком свете. Он отметил, что Россия, как и другие крупные государства, стремится защитить свои границы.

Додик также указал, что Берлину стоит сосредоточиться на решении вопроса с «Северными потоками», пока этим не занялись США.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть аудитория на Западе, склонная к демонизации главы государства.

Российский лидер неоднократно отмечал, что Россия не угрожает западным странам. Вместе с этим он назвал заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах после Украины напасть на Европу чушью и бредом. Глава государства подчеркнул, что западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов.

В свою очередь глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отмечал, что РФ не является угрозой для Франции, а разговоры об этом — просто пропагандистский миф. Он также утверждал, что некоторые политики намеренно запугивают граждан, чтобы потом «просить у них деньги на вооружения и отправку военных на Украину».