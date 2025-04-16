Москва, 17 апреля, 2025, 01:06 — ИА Регнум. Свыше 300 педагогов принимают участие в образовательной программе «Инструменты наставника» для наставников победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5–7-х и 8–10-х классов. Об этом ИА Регнум рассказали представители «Движения первых», которое запустило данную программу.

Пресс-служба «Движения первых»

Мероприятие проходит на базе санаторно-курортного комплекса «МРИЯ» в Крыму. «Большая перемена» — ключевой проект «Движения первых», реализуемый при поддержке Росмолодёжи, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ.

Программа проводится в два этапа: с 16 по 19 и с 19 по 22 апреля. Педагоги со всей России смогут повысить профессиональные и личностные навыки, обменяться опытом в формате «учитель — учителю» и освоить новые подходы для поддержки талантливых детей и развития их лидерских качеств. Таким образом государство способствует профессиональному росту наставников и обмену лучшими практиками.

Заместитель председателя правления «Движения первых» Валерий Моргуновский подчеркнул, что поддержка наставников — это важный вклад в воспитание молодёжи. По его словам, за каждым педагогом стоят сотни школьников, которые благодаря их помощи достигнут новых высот ради будущего страны.

«Программа «Инструменты наставника» предоставляет уникальную возможность педагогам обменяться опытом и знаниями. Лучшие эксперты в области образования, мастер-классы от партнёров, мотивационные сессии и мозговые штурмы объединят более 300 участников. Уверен, каждый педагог получит ценные знания и инструменты, которые помогут раскрыть потенциал будущих лидеров «Большой перемены», — отметил Моргуновский.

Участники программы изучат современные образовательные тенденции, инновации, инструменты наставничества и воспитания, а также тренды в сфере IT и нейросетей. Они смогут обменяться лучшими практиками через работу в мастерских.

«Впервые я стала наставником в четвёртом сезоне, а уже в пятом ­­— стала наставником победителя. Это стало для меня мотивацией не только к дальнейшему участию в конкурсе, но и послужило катализатором открытия клуба «Большой перемены» в нашей школе. Считаю, что образовательная программа в Крыму — отличная возможность получить знания и навыки, которые мне позволят улучшить работу клуба, а также шанс окунуться в атмосферу конкурса», — отметила преподаватель математики из Новосибирска, наставник победителя «Большой перемены» среди учеников 5-7-х классов Дарья Горлова.

Генеральные партнёры Всероссийского конкурса «Большая перемена» — ОАО «Российские железные дороги», госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, госкорпорация «Роскосмос», МДЦ «Артек». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как передавало ИА Регнум, в Национальном центре «Россия» с 26 по 28 марта проходил IV Всероссийский съезд движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение первых». Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец назвала «Движение первых» современной и востребованной организацией, объединяющей миллионы ребят и вдохновляющей их на созидательные поступки.

По словам председателя правления «Движения первых» Артура Орлова, в рамках съезда определились актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России.

В ноябре прошлого года «Движение первых» представило в Национальном центре «Россия» уникальную экспозицию, посвящённую мечте и стремлению молодого поколения к новым открытиям в России ― стране возможностей. В рамках экспозиции посетители могли увидеть шесть инновационных разработок школьников из разных регионов России. Среди них перчатка-тренажёр для восстановления подвижности пальцев и устройство, помогающее незрячим людям ориентироваться в пространстве. Также предлагалось узнать о достижениях прошлых поколений.