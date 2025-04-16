Вашингтон, 17 апреля, 2025, 00:53 — ИА Регнум. Американский актёр Жан-Клод Ван Дамм, широко известный по культовым боевикам 90-х годов, обратился к президенту РФ Владимиру Путину и рассказал о желании приехать в Россию и стать послом мира. Видеообращение актёра опубликовала 16 апреля оппозиционная украинская журналистка Диана Панченко.

Иван Шилов ИА Регнум Жан-Клод Ван Дамм

«Здравствуйте, господин Путин! Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как Вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул. (…) И поговорим. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!» — заявил Ван Дамм.

Актёр рассказал, что уже встречался с Путиным в 2010 году в Сочи, куда Ван Дамм приехал на Открытый чемпионат Европы по боям без правил. По словам актёра, во время прогулки он ботинком случайно задел ботинок Путина, после чего российский лидер сделал так же в ответ и пояснил, что в России наступить другому на ногу — плохая примета.

Своё обращение Ван Дамм завершил благодарностью российскому президенту и послал всей России воздушный поцелуй.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Сигал занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. Российское гражданство Сигал получил в 2016 году.