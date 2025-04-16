Москва, 17 апреля, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве, проведённая 10 апреля правоохранительными органами, была плановой и не была направлена против граждан какой-либо страны. Некоторых задержанных подозревают в связях с радикальными группировками, заявили 16 апреля в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА Регнум

«10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений (банного комплекса «Бодрость» и других), расположенных в Тимирязевском районе Москвы, в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице», — приводит «РИА Новости» сообщение внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в социальных сетях появились комментарии о якобы чрезмерном применении силы во время задержаний. Однако, по данным ведомства, некоторые иностранцы оказали сопротивление правоохранителям, что потребовало применения соответствующих мер. При этом сотрудники силовых структур действовали в рамках своих полномочий и российского законодательства, подчеркнули в МИД.

По данным внешнеполитического ведомства РФ, из 59 иностранцев, доставленных в отделения МВД, 25 находились в России с нарушением миграционного законодательства и будут привлечены к ответственности. Некоторые из них подозреваются в связях с радикальными группировками. В МИД выразили сожаление, что эти иностранцы демонстрируют пренебрежение российскими законами и стремление противопоставить себя обществу и государству.

МИД особо отметил, что проверка не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны.

Как передавало ИА Регнум, шестеро из задержанных иностранцев работали без заключения трудовых договоров. Ранее несколько Telegram-каналов распространили кадры задержания иностранных граждан в банном комплексе. Сообщалось, что они пускали в заведение посетителей по национальному признаку.

После этого, 14 апреля, МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке официальную ноту в связи с массовым задержанием киргизских граждан. Москву призвали предоставить обоснования силовых мер и принять меры в отношении сотрудников полиции, если с их стороны были нарушения.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что число нелегально находящихся на территории России приезжих выросло примерно до 640 тыс. Он напомнил, что также с февраля действует режим высылки нелегалов, которые должны либо узаконить свое нахождение в РФ, либо выехать до 30 апреля.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он указал, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, где приоритетом является безопасность россиян и сбережение национальной культурной идентичности страны. 2 апреля российский лидер также поручил создать в составе ведомства Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан для совершенствования государственного управления.