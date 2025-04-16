Курск, 17 апреля, 2025, 00:10 — ИА Регнум. Открытое горение удалось ликвидировать на курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цеху по переработке резины. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что общая площадь горения составила около 17 тысяч кв. метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте проводится проливка и разбор конструкций.

Органы дознания МЧС России проводят следственные мероприятия по установлению причины пожара.

Специалисты лаборатории управления Роспотребнадзора по Курской области работают на месте пожара. Уточняется, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь пожара на промышленном предприятии в Курске возросла до 17 тыс. кв. м, группировка МЧС увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники. Пожар удалось локализовать.

Крупный пожар вспыхнул на территории промышленного предприятия в Железнодорожном округе Курска. Отмечалось, что возгорание началось в арендованном для шиномонтажа помещении.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за пожара на курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» произошло обрушение конструкций.