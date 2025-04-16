Рига, 16 апреля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза лётчику Сергею Люлину в Латвии. Об этом 16 апреля сообщает Baltnews.

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Неизвестные вандалы откололи кусок надгробия на могиле Люлину в поселке Тирайне, в Марупской волости. Местные жители обратились с призывом о помощи в восстановлении памятника. На призыв откликнулся местный энтузиаст и починил надгробие.

Штурман Люлин на бомбардировщике Пе-2 участвовал в десятках воздушных боёв и лично сбил три самолета противника. Список его боевых наград говорит сам за себя: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Суворова III степени и ряд медалей.

14 сентября 1944 года во время бомбардировки немецкого аэродрома в Риге самолет Люлина попал под мощный огонь вражеских зенитных орудий и загорелся, а сам штурман погиб от осколка снаряда. Оставшиеся в живых подполковник Григорий Николаев и воздушный стрелок-радист Дмитрий Мамченков смогли успешно сбросить бомбы, а затем направили горящую машину на колонну немецкой бронетехники на переезде железнодорожной станции Тирайне под Ригой.

Звание Героя Советского Союза Люлин был удостоен посмертно. В честь Люлина установлены не только на его родине, в Костромской области, но и на Украине — в городе Чугуев, в Харьковской области, где Люлин в лётном училище получил профессии бортового стрелка-радиста и штурмана. С 1974 по 1991 год имя Сергея Люлина носила нынешняя улица Даммес в Риге.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов. Отмечается, что на территории страны было запланировано в максимально сжатые сроки избавиться от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. Власти Латвии из-за «пещерной русофобии» объявили войну павшим воинам, однако это не останется безнаказанным, заключили в пресс-бюро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал план Латвии уничтожить треть монументов над братскими могилами в преддверии 80-летия Победы позором для этой страны.

Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, которая практически полностью искоренила советское население в монументальном искусстве. После начала спецоперации на Украине эпизодов вандализма в отношении советских памятников стало ещё больше. Так, 9 мая 2023 года латвийские правоохранители задержали 17 человек, которые возложили цветы к снесённым памятникам советским воинам и носили символы победы в Великой Отечественной войне.