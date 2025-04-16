Белгород, 16 апреля, 2025, 23:29 — ИА Регнум. ВСУ с помощью беспилотников атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области. Об этом 16 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

Атаке вражеских беспилотников подверглись сёла Муром, Белянка, Мокрая Орловка, Волчья Александровка, Николаевка, Красный Октябрь, Берёзовка, Байцуры и посёлок Красная Яруга.

«В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал недействующий объект торговли — здание полностью уничтожено огнём. В районе села Белянка беспилотник ударил по грузовому автомобилю — повреждён прицеп. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона повреждено остекление административного здания. В результате детонации второго дрона повреждены два припаркованных автомобиля, а также остекление частного домовладения. Третий БПЛА атаковал частный дом — повреждена стена», — написал глава региона.

В селе Мокрая Орловка дрон повредил линию электропередачи, часть жителей села временно остались без света. В селе Волчья Александровка дрон сдетонировал во дворе частного дома — повреждена теплица. В селе Николаевка FPV-дрон нанёс повреждения грузовому автомобилю. В селе Красный Октябрь дрон ударил по сельхозпредприятию — повреждены остекление и фасад административного здания.

В селе Берёзовка в результате атаки беспилотника в частном доме и хозпостройке выбиты окна. В селе Байцуры в результате детонации дрона перебита газовая труба возле частного дома, утечка газа устранена.

Информацию о возможных пострадавших Гладков не сообщил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские силы противовоздушной обороны сбили за полтора часа два украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской области.

Утром 14 апреля губернатор Белгородской области Гладков проинформировал о том, что ВСУ за сутки атаковали регион более 80 беспилотниками. Больше всего атак — 27 БПЛА — зафиксировано в Шебекино. Из них 26 были сбиты и подавлены средствами РЭБ. В результате атаки пострадали два мирных жителя.

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, по два дрона — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московской областью.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого Украина формально считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан.