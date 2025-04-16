Москва, 16 апреля, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вечером 16 апреля провел встречу в Кремле с гражданином РФ и Израиля Александром Труфановым, его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, которые были освобождены из плена радикальной палестинской организации ХАМАС.

Пресс-служба Кремля

На встрече также присутствовали главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Президент РФ не стал давать политических оценок событиям, происходящим на Ближнем Востоке, однако подчеркнул, что произошедшее с Труфановыми является настоящей бедой.

«Освобождение Труфанова стало возможным благодаря стабильным многолетним отношениям России с палестинским народом», — добавил российский лидер.

В свою очередь Елена Труфанова отметила, что ее сын был представителем четвертого поколения семьи, которое попало в плен. Так, по ее словам, прабабушка освобожденного из плена ХАМАС была военным врачом и после ранения попала в плен к нацистам во время Великой Отечественной войны.

«Смогла бежать, закончила войну в партизанском отряде в Белоруссии», — отметила Труфанова.

Путин также сообщил, что среди соотечественников в плену остаётся уроженец Донбасса Максим Харкин, репатриировавшийся в Израиль в 2005 году и не имеющий российского гражданства. Он отметил, что с представителями ХАМАС была достигнута договорённость о его первоочередном освобождении на втором этапе соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, заключённого между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года. Однако, по словам главы государства, на данный момент перспективы выполнения этой договорённости остаются неясными.

Как передавало ИА Регнум, Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в 2023 году. 15 февраля представители ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста трёх заложников, среди которых был и военнослужащий. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

20 февраля Путин отметил, что освобождение Труфанова стало возможным благодаря политике Москвы и доброй воле движения ХАМАС. Глава государства подчеркнул, что на долю Труфанова выпали непростые испытания.