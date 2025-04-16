Вашингтон, 16 апреля, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал решение Верховного суда Британии об определении понятия «женщина» и допустил, что у этой страны, возможно, «ещё есть надежда». Соответствующий комментарий Маск оставил 16 апреля в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что только «биологические женщины» подпадают под определение «женщина» в Законе о равенстве 2010 года. Таким образом, суд отказался уравнять женщин-трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) с «биологическими женщинами».

«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — так прокомментировал Маск эту новость.

Позднее один из пользователей ответил Маску, что Великобритании предстоит пройти очень долгий путь, и миллиардер согласился с этим мнением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что решением Верховного суда Великобритании термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года следует относить исключительно к биологическому полу и их нельзя применить к трансгендерным женщинам. Поэтому Закон о равенстве не защищает от дискриминации мужчин, поменявших пол.

Решение Верховного суда стало точкой в споре, который организация For Women Scotland («За женщин Шотландии», FWS) вела с 2018 года против правительства Шотландии. Активисты подали иск после того, как власти административно-политической части Соединенного Королевства официально позволили трансгендерным женщинам со свидетельствами о признании пола занимать должности в госсоветах и на предназначенных женщинам ролях.

Ранее в США на законодательном уровне признали только два неизменных пола — мужской и женский. Указ 21 января подписал президент Дональд Трамп. В документе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение ее сторонников о том, что мужчина может идентифицировать себя в качестве женщины, а женщина — в качестве мужчины, признается ложным.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал мнение Трампа о существовании только двух гендеров чудовищным ударом по элитам Евросоюза. Сенатор считает, что заявление американского президента вызывает у европейских либералов и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «нехорошие предчувствия».