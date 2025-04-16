Москва, 16 апреля, 2025, 22:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета «Национального центра исторической памяти при президенте РФ». Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте правовой информации 16 апреля.

Всего президент включил 14 членов. Помимо Кириенко, в него вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, главы Минпросвещения, Минкульта и Минобрнауки Сергей Кравцов, Ольга Любимова и Валерий Фальков соответственно, а также другие общественные и государственные деятели.

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