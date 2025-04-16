Мелитополь, 16 апреля, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь. Об этом сообщила администрация города.

РИА Новости/Евгений Биятов

«По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразило вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в Telegram-канале администрации Мелитополя.

Отмечается, что в результате атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры города, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в пяти населённых пунктах Брянской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников сгорели 18 домов, повреждения получили здание школы и социально-культурный объект. Богомаз уточнил, что в результате атак украинских войск никто не пострадал.

В последнее время киевский режим усилил атаки на гражданские объекты. Так, в ночь на 15 апреля украинские формирования атаковали пять регионов РФ с помощью 115 дронов — из них 109 сбили над Курской областью. В результате нападения ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Кроме того, после ночной атаки украинских БПЛА в Курске были повреждены 37 частных домовладений, пять из них сгорели.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально киевский режим считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.