Российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь
Мелитополь, 16 апреля, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь. Об этом сообщила администрация города.
«По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразило вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в Telegram-канале администрации Мелитополя.
Отмечается, что в результате атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры города, предварительно, нет.
Как передавало ИА Регнум, вечером 16 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в пяти населённых пунктах Брянской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников сгорели 18 домов, повреждения получили здание школы и социально-культурный объект. Богомаз уточнил, что в результате атак украинских войск никто не пострадал.
В последнее время киевский режим усилил атаки на гражданские объекты. Так, в ночь на 15 апреля украинские формирования атаковали пять регионов РФ с помощью 115 дронов — из них 109 сбили над Курской областью. В результате нападения ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Кроме того, после ночной атаки украинских БПЛА в Курске были повреждены 37 частных домовладений, пять из них сгорели.
Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально киевский режим считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.