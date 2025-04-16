Брянск, 16 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. В пяти населённых пунктах Брянской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников сгорели 18 домов, повреждения получили здание школы и социально-культурный объект. Об этом 16 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сегодня в течение дня украинские нацисты атаковали дронами-камикадзе населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра», — написал глава Брянской области.

Богомаз уточнил, что в результате атак украинских войск никто не пострадал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два мирных жителя пострадали в Ивановской области в результате утренней атаки беспилотников ВСУ. Местные власти уточнили, что эвакуация населения не проводилась. На местах падения осколков работают экстренные службы.

Последнее время ВСУ усилили атаки на гражданские объекты с помощью беспилотников. В городе Шуе Ивановской области 16 апреля средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. Чуть ранее, в период с 08:00 до 09:40 мск, силы ПВО РФ сбили семь украинских дронов над территорией региона.

Кроме того, силы ПВО РФ ликвидировали еще два украинских дрона над Тульской и Рязанской областями. Беспилотники были сбиты в период с 06:35 по 07:00 мск.

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, еще два — над Липецкой областью и Крымом, а также один — над Московской областью.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально киевский режим считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.