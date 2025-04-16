Белград, 16 апреля, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Сербские правоохранительные органы не использовали акустические устройства для разгона митинга, проходившего 15 марта 2025 года в Белграде, а события в столице носят признаки «срежиссированной провокации». Это следует из отчёта экспертной группы ФСБ, опубликованном на сайте Агентства безопасности и информации Сербии (БИА).

Александр Дзюба/ТАСС

Согласно документу, исследования показали, что акустические устройства или так называемые «звуковые пушки» на митинге не применялись. Отмечается, что события имели признаки организованной провокации с участием подготовленной группы лиц, которые использовали смартфоны для координации действий и имитации эффекта от «звуковой пушки».

К таким выводам эксперты ФСБ пришли после анализа технических характеристик акустических излучателей, находящихся в распоряжении сербских правоохранителей, изучения видеозаписей с места событий, предоставленных БИА, а также опроса сотрудников агентства, полиции и медиков, присутствовавших на митинге.

О том, что ФСБ не подтвердила факт использования «звуковых пушек», сообщил 16 апреля и президент Сербии Александр Вучич.

«Заключение: на основании полученных результатов может быть сделан категорический вывод, что акустические устройства (далее перечисление. — Прим. ред.), которые имеют полицейские органы Сербии, не были применены в ходе протеста», — отметил президент Сербии.

Глава государства пояснил, что российские эксперты проводили исследование по нескольким направлениям: анализ технических характеристик звуковых устройств, используемых МВД Сербии, изучение видео- и аудиозаписей с места событий, оценка медицинских данных сотрудников полиции и других служб, находившихся на митинге, а также проведение экспериментов с акустическими пушками на полигоне, в которых участвовали животные, в частности собаки.

Как передавало ИА Регнум, в Сербии начались массовые акции протеста после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, приведшего к гибели 15 человек. В ходе митинга, прошедшего 15 марта в Белграде, пострадали 56 человек.

После протестов оппозиционный лидер Мирослав Алексич заявил, что против участников митинга в Белграде применили «звуковую пушку». Агентство безопасности и информации Сербии назвало эти слова бесстыдной ложью. Ведомство отметило, что у силовиков никогда не было подобного оборудования. Помимо этого, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград согласен допустить спецслужбы России и США к расследованию слухов о применении «звуковой пушки».

В свою очередь Вучич пояснил, что на снимках, которые называют доказательством применения акустического спецсредства, на самом деле полицейский держит антидроновое ружье. Глава республики также указал на то, что в больницах нет пострадавших от «звуковой пушки».

Вучич опроверг это обвинение и пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет факт применения «звуковой пушки». Он также обратился к ФСБ с просьбой провести расследование по этому вопросу. Представители российского ведомства прибыли в Сербию 28 марта.