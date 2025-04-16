Москва, 16 апреля, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что в России появились частные космические компании.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ имени Н. Э. Баумана глава государства поздравил с прошедшим Днем космонавтики ветеранов отрасли, космонавтов, военнослужащих Воздушно-космических сил РФ.

«Хотел бы поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава богу, появились, сотрудников научных организаций и вузов и, конечно, коллектив легендарной Бауманки, где проходит наше совещание», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с Путиным сообщил, что в новый нацпроект войдут ядерная космическая программа, развитие космодромов и ракет, научный космос, пилотируемая космонавтика, а также развитие орбитальной группировки, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования Земли и навигации.

Он также проинформировал, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова будет работать над коммерциализацией космоса и привлечением в отрасль частных инвесторов.