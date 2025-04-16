Москва, 16 апреля, 2025, 21:20 — ИА Регнум. В России должны быть обеспечены понятные и стабильные источники финансирования космической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

«Важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы, потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед», — отметил глава государства.

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