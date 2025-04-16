Курск, 16 апреля, 2025, 21:06 — ИА Регнум. Площадь пожара на промышленном предприятии в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м. Об этом 16 апреля сообщило МЧС России.

МЧС РФ

«Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тыс. квадратов. Произошло частичное обрушение конструкций», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что группировка МЧС увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники. Позднее в ведомстве добавили, что пожар локализован.

Как ранее передавало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул на территории промышленного предприятия в Железнодорожном округе Курска. Отмечалось, что возгорание началось в арендованном для шиномонтажа помещении.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за пожара на курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» произошло обрушение конструкций. Предварительно, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции.