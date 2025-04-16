Москва, 16 апреля, 2025, 20:53 — ИА Регнум. Применение ядерных энергетических установок в космосе откроет большие возможности. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

России нужно сделать качественный шаг вперед в сфере создания электрореактивных двигателей и других систем для автономной работы на космических объектах, добавил глава государства.

«На первый взгляд то, о чем сейчас говорю, кажется задачами будущего. Но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы», — отметил президент в ходе совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания назвал космическую отрасль флагманом развития и технологического обновления экономики России. Исследования также позволяют повышать качество жизни граждан. Планы в этой сфере должны соответствовать статусу страны, которая является передовой космической державой.

Президент также сообщил, что в ближайшее время будет утвержден национальный проект по развитию космической отрасли. В программе нужно сформулировать ближайшие и долгосрочные цели российской космической программы. Она позволит в короткие сроки поставить конкретные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров.