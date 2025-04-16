Москва, 16 апреля, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 апреля в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли поручил правительству РФ и госкорпорации «Роскосмос» рассмотреть предложения от студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

РИА Новости/Сергей Карпухин

Он также поддержал идею отправлять студентов на стажировки на космодромы Восточный и Байконур. Это поддержит интерес к профессии у тех, кто решил работать этой отрасли.

«Конечно, надо это делать. Я переговорю сейчас с руководителем «Роскосмоса» [Дмитрием Бакановым], он в Байконуре родился, кстати», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин 16 апреля для проведения совещания прибыл в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Перед этим он встретился со студентами вуза. Президент в ходе беседы с ними отметил важность внедрения квантовых технологий в РФ и их широкого применения.

Российский лидер также сообщил студентам о планах России по изучению дальнего космоса, в том числе Луны и Марса. Он также напомнил, что СССР был первым, кто смог посадить аппарат на Венеру, на которой температура 400–500°С.