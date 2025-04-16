Москва, 16 апреля, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития России. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической деятельности в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

«Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых выдерживающих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан», — отметил он совещании по развитию космической деятельности.

Глава государства подчеркнул, что сегодня планы России в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу страны — как передовой космической державы.

Как передавало ИА Регнум, Путин обозначил планы по изучению Россией дальнего космоса — и Луны, и Марса. Российский лидер назвал это грандиозной задачей и добавил, что есть ряд вопросов, которые требуют решения.

Кроме того, в ходе встречи со студентами МГТУ президент отметил, что важно сохранять международную кооперацию в космической сфере, Россия сотрудничает в этой области с партнерами. Он подчеркнул, что многие государства заинтересованы в сотрудничестве с РФ.