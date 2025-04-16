Москва, 16 апреля, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Новый национальный проект по развитию космической отрасли будет утвержден в самое ближайшее время. Об этом 16 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Роскосмос Медиа/ТАСС

«В марте на встрече с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Владимировичем Бакановым, он здесь находится тоже, будет выступать, мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время», — сообщил глава государства.

Он указал, что нацпроект прежде всего должен предельно четко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели российской космической программы.

Президент подчеркнул, что это позволит уже сейчас, без промедления поставить предметные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров. Это является ключевыми составляющими реализации всех проектов технологического лидерства, отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин поручил «Роскосмосу» и правительству доработать и утвердить национальный проект по развитию космической деятельности. Программа рассчитана до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

31 марта Баканов на встрече с Путиным сообщил, что в новый нацпроект войдут ядерная космическая программа, развитие космодромов и ракет, научный космос, пилотируемая космонавтика, а также развитие орбитальной группировки, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования земли и навигации.