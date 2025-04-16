Москва, 16 апреля, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Память о первом космонавте Юрии Гагарине объединяет все поколения жителей России. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости

«Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, и этим человеком был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан», — отметил он в ходе совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Глава государства также добавил, что отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку. Поэтому обращение к такой теме всегда требует особенной ответственности перед ними.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля, по случаю Дня космонавтики, Путин назвал полет Гагарина эпохальным событием XX века и великим триумфом Отечества. Россия гордится выдающимися учеными, конструкторами, космонавтами, инженерами и другими специалистами, которые стояли у истоков космической программы.

Ранее Путин подчеркнул, что без развития космических технологий в современном мире не получится решить ни одной важной задачи. Знания в этой сфере требуются для укрепления обороноспособности, создания передовых материалов и новых лекарств.