Путин заявил, что память о подвиге Гагарина объединяет всех россиян
Москва, 16 апреля, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Память о первом космонавте Юрии Гагарине объединяет все поколения жителей России. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.
«Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, и этим человеком был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан», — отметил он в ходе совещания по вопросам развития космической деятельности в МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Глава государства также добавил, что отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку. Поэтому обращение к такой теме всегда требует особенной ответственности перед ними.
Как передавало ИА Регнум, 12 апреля, по случаю Дня космонавтики, Путин назвал полет Гагарина эпохальным событием XX века и великим триумфом Отечества. Россия гордится выдающимися учеными, конструкторами, космонавтами, инженерами и другими специалистами, которые стояли у истоков космической программы.
Ранее Путин подчеркнул, что без развития космических технологий в современном мире не получится решить ни одной важной задачи. Знания в этой сфере требуются для укрепления обороноспособности, создания передовых материалов и новых лекарств.