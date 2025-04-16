Берлин, 16 апреля, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Если Германия решит поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то это не поможет переломить ситуацию на поле боя, но при этом изменит качество российско-немецких отношений. Об этом 16 апреля заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что передача ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) затянет конфликт и приведет к новым жертвам. Дипломат также указал на то, что украинские военные не могут управлять этим типом вооружений и это признают даже иностранные специалисты.

«Означает ли это, что у ракет будут стоять немецкие солдаты или офицеры, но если это так, хотя все политики это категорически отрицают, то это действительно будет новое качество в отношениях», — подчеркнул Нечаев.

Как передавало ИА Регнум, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц 14 апреля заявил, что намерен передать ракеты Taurus Украине для противостояния с Россией. По его мнению, у ВСУ должна быть возможность наносить удары по путям снабжения российских войск, в том числе по Крымскому мосту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этих слов назвал Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине. Представитель Кремля также отметил, что есть и некоторые другие страны, которые хотят не допустить мирного урегулирования ситуации.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Мерца нацистом за слова о возможном ударе по Крымскому мосту. Российский политик также напомнил, что отец кандидата в канцлеры служил в вермахте в нацистской Германии.