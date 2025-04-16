Женева, Швейцария, 16 апреля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация (ВТО) снизила прогноз роста мирового ВВП до 2,2% из-за торговых пошлин. Об этом говорится в соответствующем докладе организации.

Отмечается, что из-за новых тарифов также увеличилась неопределенность в торговой политике.

«Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8% в 2025 году, а затем снизится до 2,6% в 2026 году. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже базового прогноза», — говорится в материале.

Авторы доклада добавили, что на 2026 год теперь прогнозируется рост 2,4%, что на 0,2 п. п. ниже как предыдущего прогноза, так и уровня последних лет.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля администрация президента США Дональда Трампа ввела взаимные тарифы с иностранными государствами. Наиболее высокие пошлины были приняты в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%) и 20% — для Евросоюза.

Власти Китая в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. Затем Пекин увеличил размер тарифов до 125%, а Вашингтон поднял до 145%. 16 апреля Белый дом заявил, что может сделать еще одно повышение — до уровня 245%. На это министерство коммерции Китая заявило, что США достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия.

Кроме того, 12 апреля глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что эскалация торговой напряженности создала невероятные проблемы для перспектив международной торговли и роста экономик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также уточнил, что из-за решения Белого дома о введении торговых тарифов на импорт обстановка в мировой экономике стала чрезвычайно неспокойной и эмоционально перегруженной. Москва будут делать все необходимое, чтобы свести к минимуму последствия такого экономического шторма для России, подчеркнул представитель Кремля.