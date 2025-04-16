Пятигорск, Ставропольский край, 16 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Кураторы уроженца Центральной Азии, задержанного сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за попытку теракта в Пятигорске, находились на Украине. Об этом в среду, 16 апреля, сообщила пресс-служба МВД России.

кадр из видео

«Предварительно установлено, что злоумышленник является сторонником международной террористической организации. Он вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители при обыске в месте проживания задержанного нашли бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон, а также другие улики.

Силовики задержали мужчину ранее в этот же день, 16 апреля. Он планировал совершить террористический акт в одном из досуговых центров, после чего сбежать в Сирию для участия в боевых действиях.

Также были опубликованы кадры задержания выходца из Центральной Азии. Правоохранители сняли, как он готовился к преступлению, покупал канистру в магазине и наливал в нее топливо на автозаправке. Кроме того, показано видео с его задержанием.