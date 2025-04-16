Пятигорск, Ставропольский край, 16 апреля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания уроженца Центральной Азии за подготовку террористического акта в Пятигорске. Соответствующую видеозапись в среду, 16 апреля, представил Центр общественных связей.

кадр из видео

На видео показано, как мужчина готовится к преступлению, в том числе выбирает канистру в хозяйственном магазине. Затем демонстрируются кадры его задержания.

На допросе задержанный заявил, что приехал в Пятигорск на заработки, после чего познакомился в интернете с членами запрещенной в России международной террористической организации в вступил в неё.

Силовики задержали мужчину ранее в этот же день, 16 апреля. Он планировал совершить террористический акт в одном из досуговых центров, после чего сбежать в Сирию для участия в боевых действиях.

Тогда же сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который планировал совершить теракт в отношении депутата Народного совета Луганской Народной Республики. Житель Луганска сотрудничал с украинской разведкой, прошел обучение диверсионной деятельности, а также оборудовал тайники со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.