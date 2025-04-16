Москва, 16 апреля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Суд в Москве получил материал об избрании меры пресечения экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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«В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-Губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Правоохранители задержали Смирнова, а также его бывшего заместителя Алексея Дедова. Причиной стало хищение бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

Кроме того, согласно данным Telegram-канала «112», показания против фигуранта дал экс-гендиректор компании «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. На данный момент он также находится под арестом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959760" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения экс-губернатору Курской области

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Лукина задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. В отношении него возбудили дело по статье о мошенничестве — ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

С 2015 по 2024 год «Корпорация развития Курской области» успела заключить 135 госконтрактов, среди них два в марте 2023 года на сумму свыше 3,2 млрд рублей с областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Курской области». Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с Лукина и других фигурантов всю сумму, арестовать имущество фирм и участников коррупционных схем.