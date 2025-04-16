Москва, 16 апреля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Внедрение квантовых технологий в РФ и их широкое использование в достижении целей государства нужно и важно. Об этом в среду, 16 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Карпухин

«Мы достаточно давно уже начали эти исследования, разработки, уже применяем сейчас во многих отраслях. Поэтому я думаю, что те преимущества, которые дают квантовые технологии, без всяких сомнений, также как искусственный интеллект», — отметил он в ходе беседы со студентами в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана.

Путин добавил, что нужно расширять применение новых технологий для достижения конечных результатов развития.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе посещения МГТУ им Н. Э. Баумана также отметил важность международного сотрудничества в космической сфере. Он рассказал, что многие страны хотят работать с Россией. Только европейские страны в последнее время решили приостановить совместную работу с РФ в этой сфере.

Путин также рассказал, что у России есть планы по изучению дальнего космоса, в том числе Луны и Марса. Он назвал освоение космоса грандиозной задачей, отметив, что есть ряд вопросов, которые нужно решить в этой сфере.