Москва, 16 апреля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сравнил американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска с Сергеем Королёвым и другими первопроходцами и отметил, что такие люди появляются нечасто.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos Илон Маск

«Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются», — заявил Путин.

Он напомнил, что в свое время были реализованы идеи Королева и других первопроходцев. Тогда казалось, что те планы, которые они строили, невероятны, но все реализовывалось, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона в течение ближайшего времени обсудит с Маском перспективы сотрудничества в космосе.

Кроме того, Дмитриев уточнил, что ранее обсудил с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым идею о возможности сотрудничества России и США в космической сфере.

15 марта Дмитриев предложил Маску направить в 2029 году на Марс совместную миссию России и США. По словам главы РФПИ, если миссия на Марс с человекоподобным роботом Optimus, намеченная на 2026 год, пройдет нормально, не позднее 2029 года туда можно будет отправить космические корабли с людьми.

Путин 9 февраля заявил, что Россия и США продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям. По словам главы государства, Москва и Вашингтон также возобновили сотрудничество по решению геополитических проблем.