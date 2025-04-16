Москва, 16 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Есть разные идеи, каким образом завершить работу Международной космической станции. Об этом 16 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Мамонтов

Он посетил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и побеседовал со студентами.

«Международная космическая станция — она работает, сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше», — заявил Путин.

Глава государства не уточнил, какие именно варианты утилизации МКС существуют. При этом он отметил, что сотрудничество госкорпорации «Роскосмос» и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) остается важным для развития космонавтики

Как передавало ИА Регнум, в январе «Роскосмос» и NASA подписали новое дополнение к соглашению о полетах к МКС. Работа предусмотрена на период с 2025 по 2026 год.

12 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что РФ и США договорились синхронизировать сроки по затоплению МКС. Он отметил, что на станцию летают совместные экипажи, а потому разрывать их будет некорректно. Совет главных конструкторов ракетно-космической корпорации «Энергия» счел возможным эксплуатировать МКС до 2028 года.