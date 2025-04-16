Москва, 16 апреля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни актёр Владимир Герасимов, озвучивший более 330 фильмов. Его голосом в российском прокате говорили Брюс Уиллис, Джон Траволта и многие другие. В последние годы артист страдал болезнью Паркинсона. Об этом ИА Регнум рассказал сын артиста Антон Герасимов.

kino-teatr.ru Владимир Герасимов

Владимир Герасимов ушёл из жизни после продолжительной болезни 16 апреля. Ему было 74 года. За месяц до смерти актёр перенёс второй инсульт и впал в кому.

«У отца была болезнь Паркинсона последние 7 лет. Из-за этого он и оставил озвучку, болезнь прогрессировала, голос становился хуже, внимание рассеивалось. Но он рвался работать, и его звали, но понимал, что уже не может. Но рвался на работу до последнего, уже встать с кровати не мог, а работать хотел. 24 марта случился второй инсульт и отец впал в кому, а сегодня утром скончался. Тяжело об этом говорить», — объяснил Антон Герасимов.

Сын артиста рассказал, что, несмотря на то, что его отец давно отошёл от дел, на известие о его смерти отозвались многие артисты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959756" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Умер голос Дяди Стэна и Тайвина Ланнистера — Владимир Герасимов

«Очень приятно, что отозвались сейчас, когда узнали об этой ситуации, очень много артистов, изъявили желание проститься с ним, то есть это показательно, что помнят, любили, хотя он уже давно отошел от озвучания. Он был весёлый и отзывчивый человек и, по большому счету, стоял у истоков российского озвучания. До него были только дублированные фильмы в России, а с его команды начался закадровый дубляж высшего пилотажа. Я приезжал и смотрел, слушал в студии, когда они с листа незнакомый текст записывали одним дублем. Все, что они делали в плане озвучания, — это искусство!» — подчеркнул сын актёра.

Прощание с Владимиром Герасимовым состоится в субботу, 19 апреля.

Герасимов Владимир Макарович родился 31 августа 1950 года. Он окончил Московское театральное училище имени Б. В. Щукина. Владимир Герасимов начал карьеру в качестве актёра кино, сыграв в фильме «Освобождение», затем были роли в военной драме «Аты-баты, шли солдаты…», «Задача с тремя неизвестными», сериале «Дальнобойщики» и других кинокартинах.

В качестве актёра дубляжа он озвучил многие сериалы, в том числе «Секретные материалы», «Элен и ребята», «Спасатели Малибу». Его голосом говорят сразу несколько персонажей «Игры престолов», в том числе Нед Старк, Кхал Дрого и Тайвин Ланнистер, отец братьев Винчестеров в «Сверхъестественном», друг Фреда Флинстоуна Барни Руббл из мультсериала «Флинстоуны», а также персонажи «Гравити Фолз». Всего на счету артиста порядка 340 фильмов и сериалов.