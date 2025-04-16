Стала известна причина смерти актёра озвучки Владимира Герасимова
Актёр озвучки «Игры престолов» Владимир Герасимов умер от последствий болезни Паркинсона
Москва, 16 апреля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни актёр Владимир Герасимов, озвучивший более 330 фильмов. Его голосом в российском прокате говорили Брюс Уиллис, Джон Траволта и многие другие. В последние годы артист страдал болезнью Паркинсона. Об этом ИА Регнум рассказал сын артиста Антон Герасимов.
Владимир Герасимов ушёл из жизни после продолжительной болезни 16 апреля. Ему было 74 года. За месяц до смерти актёр перенёс второй инсульт и впал в кому.
«У отца была болезнь Паркинсона последние 7 лет. Из-за этого он и оставил озвучку, болезнь прогрессировала, голос становился хуже, внимание рассеивалось. Но он рвался работать, и его звали, но понимал, что уже не может. Но рвался на работу до последнего, уже встать с кровати не мог, а работать хотел. 24 марта случился второй инсульт и отец впал в кому, а сегодня утром скончался. Тяжело об этом говорить», — объяснил Антон Герасимов.
Сын артиста рассказал, что, несмотря на то, что его отец давно отошёл от дел, на известие о его смерти отозвались многие артисты.
«Очень приятно, что отозвались сейчас, когда узнали об этой ситуации, очень много артистов, изъявили желание проститься с ним, то есть это показательно, что помнят, любили, хотя он уже давно отошел от озвучания. Он был весёлый и отзывчивый человек и, по большому счету, стоял у истоков российского озвучания. До него были только дублированные фильмы в России, а с его команды начался закадровый дубляж высшего пилотажа. Я приезжал и смотрел, слушал в студии, когда они с листа незнакомый текст записывали одним дублем. Все, что они делали в плане озвучания, — это искусство!» — подчеркнул сын актёра.
Прощание с Владимиром Герасимовым состоится в субботу, 19 апреля.
Герасимов Владимир Макарович родился 31 августа 1950 года. Он окончил Московское театральное училище имени Б. В. Щукина. Владимир Герасимов начал карьеру в качестве актёра кино, сыграв в фильме «Освобождение», затем были роли в военной драме «Аты-баты, шли солдаты…», «Задача с тремя неизвестными», сериале «Дальнобойщики» и других кинокартинах.
В качестве актёра дубляжа он озвучил многие сериалы, в том числе «Секретные материалы», «Элен и ребята», «Спасатели Малибу». Его голосом говорят сразу несколько персонажей «Игры престолов», в том числе Нед Старк, Кхал Дрого и Тайвин Ланнистер, отец братьев Винчестеров в «Сверхъестественном», друг Фреда Флинстоуна Барни Руббл из мультсериала «Флинстоуны», а также персонажи «Гравити Фолз». Всего на счету артиста порядка 340 фильмов и сериалов.