Москва, 16 апреля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. У России есть планы по изучению дальнего космоса, в том числе Луны и Марса. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы со студентами в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана.

Сергей Карпухин/ТАСС

«У нас тоже есть планы по изучению дальнего космоса — и Луны, и Марса… Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил… посадку на такую планету, где 400–500 градусов по Цельсию. Но это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются, думаю, что и этот в конце концов реализуется», — отметил Путин.

Российский лидер назвал изучение дальнего космоса грандиозной задачей и добавил, что есть ряд вопросов, которые требуют решения.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Он проведет в вузе совещание, посвященное космической ядерной энергетике.

В ходе встречи со студентами глава государства отметил, что важно сохранять международную кооперацию в космической сфере, Россия сотрудничает в этой области с партнерами. Он подчеркнул, что многие государства заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

28 мая Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве Международной научной лунной станции. В планах начать строительство в 2025 году и завершить через десять лет. Согласно проекту, будет создан на орбите и поверхности Луны научно-исследовательский комплекс для изучения естественного спутника Земли и проведения экспериментов.