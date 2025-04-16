Пятигорск, Ставропольский край, 16 апреля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Пятигорске и задержали уроженца Центральной Азии. Об этом в среду, 16 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано», — отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

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