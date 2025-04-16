Москва, 16 апреля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. У России и Китая есть «грандиозные планы» по сотрудничеству в области космоса. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

EPA/XINHUA/LI JIE/TASS

Отмечается, что многие страны заинтересованы во взаимодействии с Москвой в космической отрасли. По словам президента, РФ является привлекательным международным партнером в вопросах освоения космоса.

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