Москва, 16 апреля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Важно сохранять международную кооперацию в космической сфере, Россия сотрудничает в этой области с партнерами. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Он проведет в вузе совещание, посвященное космической ядерной энергетике.

Ранее Путин отметил, что без космических технологий в современном мире невозможно решить ни одной важной задачи. Это касается в том числе вопросов укрепления обороноспособности, создания новых материалов и лекарств.

Новость дополняется