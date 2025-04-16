Курск, 16 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Обрушение конструкций произошло на курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» из-за пожара. Об этом 16 апреля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

МЧС России

«Здание площадью около 1 тыс. кв. м полностью охвачено огнем, есть обрушения конструкций. Объект находится в промышленной зоне, угрозы домам нет», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Предварительно, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции, сотрудники МЧС России установят точную причину позднее. Отмечается, что на месте инцидента на данный момент находится глава регионального ГУ МЧС, генерал-майор внутренней службы Иван Лунев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959750" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На предприятии в Курске случился сильный пожар

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день крупный пожар вспыхнул на территории промышленного предприятия в Железнодорожном округе Курска. Отмечается, что возгорание началось в арендованном для шиномонтажа помещении. Сотрудники МЧС направились для тушения здания.

Очередной пожар произошел в начале апреля в Пензе — в производственно-складском помещении. Площадь возгорания составила 900 кв. м. после того, как загорелся мебельный склад. Предварительно, пострадавших в результате происшествия не было.