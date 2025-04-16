Лондон, 16 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Старший сын британского короля принц Уильям разозлился из-за поездки принца Гарри на Украину. Об заявила газета Daily Mail.

TASS /AP Photo Принц Гарри посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове

«Неожиданный приезд принца Гарри на Украину, как сообщается, расстроил его старшего брата Уильяма, и он был в ярости на чиновников Дворца, которые отказали ему в подобной поездке», — говорится в материале.

Отмечается, что принца отговорили от поездки из соображений безопасности, несмотря на его явное желание туда отправиться.

При этом, по данным издания, многие жители Великобритании сочли лицемерием визит принца Гарри на Украину, так как он неоднократно утверждал, что не чувствует себя в безопасности на родине.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Гарри тайно приехал во Львов для встречи с ранеными украинскими военными. Отмечается, что он стал вторым из членов королевской семьи, кто посетил Украину. Первой была герцогиня Эдинбургская Софи, побывавшая в Киеве в 2024 году.

15 апреля Гарри попал в скандал с подаренным ему на Украине пасхальным куличом, который оказался русским. На одном из появившихся в Сети снимков он держал в руках хлеб, покрытый сверху белой глазурью. По мнению же украинских националистов, «правильный» украинский кулич украшается «косичкой» из теста и крестом.