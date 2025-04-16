Москва, 16 апреля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Прокурор в ходе судебного заседания попросил приговорить к 12 годам колонии обвиняемого во взятке бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил России — замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом 16 апреля сообщил адвокат военнослужащего Владимир Шелупахин.

«Прокурор просит 12 лет колонии строгого режима для нашего подзащитного», — рассказал юрист ТАСС.

Кроме того, обвинение просит суд назначить генералу штраф в размере 107 млн рублей и лишить его воинского звания. Шелупахин уточнил, что оглашение приговора назначили на 12:00 17 апреля. Заседания по делу проводят в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, Шамарина арестовали в мае 2024 года. Его отстранили от должности, но не уволили из рядов Вооруженных сил РФ, а вывели за штат.

По версии следствия, экс-замглавы Генштаба в 2019–2023 годах получал деньги от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха этого предприятия Елены Гришиной. Это было вознаграждением за увеличение объема поставок и стоимости устройств связи в рамках госконтрактов Минобороны, а также за покровительство.

Генерала обвинили в получении взятки в размере 36 млн рублей. В августе адвокат обвиняемого сообщил, что его подзащитный признал получение 19 млн рублей, но не в виде взятки.

В феврале 2025 года дело Шамарина передали в суд. Также был наложен арест на его имущество на сумму взятки, в которой обвиняют военнослужащего. В марте защита генерала сообщила, что он неоднократно направлял письма с просьбой отправить его на военную спецоперацию.