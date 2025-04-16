Москва, 16 апреля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Трое россиян внесены в перечень террористов и экстремистов за попытку диверсии в подмосковной воинской части. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

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Отмечается, что в перечень попали Юрий Михеев 2005 года рождения из Мытищ, а также Тимофей Мельников 2004 года рождения и Матвей Мельников 2004 года рождения — оба из Балашихи.

18 февраля Второй западный окружной военный суд назначил 19 лет лишения свободы Тимофею Мельникову, его брату — 20 лет, а также штраф в 300 тыс. рублей обоим. Михеева же приговорили к семи годам заключения. Кроме того, всех признали виновными в покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями, а Мельниковых — по статьям о госизмене и участии в террористической организации.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года при попытке проникновения на территорию одной из воинских частей в Московской области были задержаны двое молодых людей. Они собирали данные о военной технике и собирались поджечь передвижные вышки комплексов С-300. Позже в Смоленске задержали их сообщника.

Следствие также считает, что братья Мельниковы имеют связь с украинским формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). 10 февраля на суде все трое фигурантов признали свою вину в полном объеме.