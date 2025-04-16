Москва, 16 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Председателя общественной палаты белгородского города Шебекино Владимира Тебекина отправили под арест по обвинению в создании организованной преступной группировки. Решение о мере пресечения 16 апреля принял Мещанский суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на три месяца», — сообщил судья.

Тебекина обвиняют по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В суде отметили, что Тебекин является председателем Общественной палаты Шебекинского городского округа. Также он возглавляет благотворительный фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959745" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Председатель общественной палаты белгородского Шебекино Владимир Тебекин арестован за создание ОПГ

Тебекин находится под следствием с 2023 года. В июне его задержали и отправили под арест по обвинению в особо крупной растрате при совершении неправомерных сделок по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее уголовное дело о создании ОПГ возбудили против другого бизнесмена — жителя Сочи Рубена Татуляна. По версии следствия, созданное им преступное сообщество занималось устранением конкурентов и «препятствующих лиц», вымогательством и хищением имущества коммерсантов. Мужчина находится в розыске.