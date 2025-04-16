Москва, 16 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Председателя общественной палаты белгородского города Шебекино Владимира Тебекина отправили под арест по обвинению в создании организованной преступной группировки. Решение о мере пресечения 16 апреля принял Мещанский суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на три месяца», — сообщил судья.

Тебекина обвиняют по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В суде отметили, что Тебекин является председателем Общественной палаты Шебекинского городского округа. Также он возглавляет благотворительный фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг».

Председатель общественной палаты белгородского Шебекино Владимир Тебекин арестован за создание ОПГ

Тебекин находится под следствием с 2023 года. В июне его задержали и отправили под арест по обвинению в особо крупной растрате при совершении неправомерных сделок по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее уголовное дело о создании ОПГ возбудили против другого бизнесмена — жителя Сочи Рубена Татуляна. По версии следствия, созданное им преступное сообщество занималось устранением конкурентов и «препятствующих лиц», вымогательством и хищением имущества коммерсантов. Мужчина находится в розыске.