Москва, 16 апреля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 16 апреля прибыл в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Его встречал ректор вуза Михаил Гордин.

Сергей Булкин/ТАСС Посещение президентом РФ Путиным МГТУ им. Баумана

Ожидается, что российский лидер в университете проведет совещание, посвященное космической ядерной энергетике.

В сентябре 2024 года Путин по видеосвязи участвовал в церемонии открытия новых корпусов научно-исследовательского кластера МГТУ. Во время мероприятия Гордин пригласил президента приехать в университет. Российский лидер ответил, что с удовольствием посетит учреждение, когда появится такая возможность.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959743" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин приехал в МГТУ имени Баумана

Как передавало ИА Регнум, Путин в марте 2024 года поручил правительству РФ уделить особое внимание вопросу создания ядерной энергетической установки в космосе. У России в этой сфере есть компетенции, которых нет у других стран.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о разработке федерального проекта по развитию космической ядерной энергетики. Цель программы — изготовление средств для полетов по освоению Луны.