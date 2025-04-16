Москва, 16 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Не стоит покупать пасхальные куличи в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь. Об этом 16 апреля заявил врио главы Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с «Явлением Христа народу» [художника Александра] Иванова, с Матронушкой пакет не будем покупать. Не будем, не надо», — рассказал протоиерей в ходе пресс-конференции «России сегодня».

Отмечается, что после того, как кулич съеден, пакет с религиозной символикой выбрасывается в помойку или лежит в непотребном месте, таким образом оскверняя священное изображение.

Как передавало ИА Регнум, ранее в РПЦ предложили подумать об учреждении выходного дня после Пасхи. Отмечается, что таким образом общество начнет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова, возможно, даже наравне с Новым годом. Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, предложив также сделать выходной после праздника Святой Троицы.