Курск, 16 апреля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул 16 апреля в Курске на территории промышленного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали в Железнодорожный округ города Курска для ликвидации пожара на территории одного из предприятий», — сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло на территории Курского подшипникового завода, сообщил Telegram-канал SHOT. Пожар начался в арендованном для шиномонтажа помещении. Над охваченной огнем территорией поднимается густой черный дым.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959741" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На предприятии в Курске случился сильный пожар

О пострадавших информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в Пензе вспыхнул пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания составила 900 кв. м. Как выяснилось, загорелся мебельный склад. Окрестности заволокло густым дымом.