Захарова высмеяла планы Зеленского позвать лидеров ЕС в Киев 9 мая
Захарова сочла театром абсурда планы Зеленского позвать лидеров ЕС в Киев 9 мая
Москва, 16 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского пригласить лидеров Евросоюза в Киев 9 мая достойно определения «театр абсурда». Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуются большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада и всех тех, кто ему присягает», — отметила она в эфире радио Sputnik.
Захарова напомнила, что Зеленский ранее выступал за то, чтобы отмечать День Победы 8 мая, как это делают в странах Европы. Киевский режим усиленно пытался маргинализировать 9 Мая и призывал отказываться от этой священной даты.
«Теперь, оказывается, 9 мая тоже сгодится. Ну вот же гниль этого предательства. Это лукавство, переходящее в откровенную ложь», — добавила дипломат.
Представитель МИД также задалась вопросом: если эта дата так свята, что нужно собрать в Киеве европейских лидеров, несмотря на угрозу безопасности из-за боевых действий, то что будут отмечать. При этом Зеленский хочет провести не парад Победы, а некое «дипломатическое действие». И это будет в стране, которая едва не погибла от действий нацистов и дала множество героев, приблизивших общую победу над фашизмом.
«Какое может быть дипломатическое действо, кроме того, которое бы чтило память, рассказывало бы об этом, возвращалось в те времена и говорило о том, что ни в коем случае нельзя забывать об уроках, которые мир должен был бы выучить после тех событий?» — добавила Захарова.
Как передавало ИА Регнум, 14 апреля издание Politico сообщило, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига от лица руководства страны пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Зеленский также выразил намерение принять в этот день представителей так называемой «коалиции желающих», в которую вошли страны, заявившие о готовности ввести «миротворцев» на Украину.
При этом в 2023 году на Украине отменили праздничный день 9 мая, перенеся его на 8 мая. Торжественную дату назвали «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», при этом Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года.
15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ Зеленского праздновать 9 мая демонстрацией неуважения к памяти его деда — участника Великой Отечественной войны. По словам официального представителя Кремля, эта ситуация подтверждает правоту позиции России и действий российского лидера Владимира Путина.