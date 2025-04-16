Москва, 16 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского пригласить лидеров Евросоюза в Киев 9 мая достойно определения «театр абсурда». Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуются большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада и всех тех, кто ему присягает», — отметила она в эфире радио Sputnik.

Захарова напомнила, что Зеленский ранее выступал за то, чтобы отмечать День Победы 8 мая, как это делают в странах Европы. Киевский режим усиленно пытался маргинализировать 9 Мая и призывал отказываться от этой священной даты.

«Теперь, оказывается, 9 мая тоже сгодится. Ну вот же гниль этого предательства. Это лукавство, переходящее в откровенную ложь», — добавила дипломат.

Представитель МИД также задалась вопросом: если эта дата так свята, что нужно собрать в Киеве европейских лидеров, несмотря на угрозу безопасности из-за боевых действий, то что будут отмечать. При этом Зеленский хочет провести не парад Победы, а некое «дипломатическое действие». И это будет в стране, которая едва не погибла от действий нацистов и дала множество героев, приблизивших общую победу над фашизмом.

«Какое может быть дипломатическое действо, кроме того, которое бы чтило память, рассказывало бы об этом, возвращалось в те времена и говорило о том, что ни в коем случае нельзя забывать об уроках, которые мир должен был бы выучить после тех событий?» — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля издание Politico сообщило, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига от лица руководства страны пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Зеленский также выразил намерение принять в этот день представителей так называемой «коалиции желающих», в которую вошли страны, заявившие о готовности ввести «миротворцев» на Украину.

При этом в 2023 году на Украине отменили праздничный день 9 мая, перенеся его на 8 мая. Торжественную дату назвали «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», при этом Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года.

15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ Зеленского праздновать 9 мая демонстрацией неуважения к памяти его деда — участника Великой Отечественной войны. По словам официального представителя Кремля, эта ситуация подтверждает правоту позиции России и действий российского лидера Владимира Путина.