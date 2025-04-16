Курск, 16 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым задержали его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Об этом 16 апреля сообщили правоохранительные органы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Они задержаны», — сказал собеседник ТАСС.

Правоохранители отметили, что речь идет о хищении средств регионального бюджета, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

Ранее в этот же день правоохранители задержали Смирнова. Telegram-канал «112» написал, что показания против чиновника дал бывший генеральный директор компании «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который находится под арестом по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

20 декабря Лукин был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.

С 2015 по 2024 годы «Корпорация развития Курской области» заключила в общей сложности 135 госконтрактов. В марте 2023 года были заключены два госконтракта на сумму чуть больше 3,2 млрд рублей с областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Курской области», учредителем которого выступает министерство строительства региона. Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с Лукина и других фигурантов дела, которые присвоили финансы, более 3,2 млрд рублей, а также арестовать имущество фирм и участников коррупционных схем.